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Попытку незаконного вывоза 28 тонн сыра пресекли могилевские таможенники

Факты нарушения законодательства установили могилевские таможенники вблизи белорусско-российской границы.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух грузовиках намеревались незаконно вывезти в Россию 28 тонн сыра на свыше Br2,5 млн, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Факты нарушения законодательства установили могилевские таможенники вблизи белорусско-российской границы.

Так, в большегрузе VOLVO более 19 т сыра иностранного производства перемещали без необходимых товаросопроводительных документов и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. Авто принадлежит российскому перевозчику.

Также не было документов на почти 9 т продукции и у водителя MAN, принадлежащего белорусскому перевозчику.

Могилевской таможней в соответствии со статьей 13.12 КоАП начаты административные процессы. Нарушителям грозит штраф в размере до 50% от стоимости предметов административного правонарушения. -0-