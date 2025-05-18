Пара из Омска приняла участие в реалити-шоу «Четыре-свадьбы»

На торжество пара потратила 2 млн рублей, оформление банкетного зала, выдержанного в сдержанных холодных тонах, тем не менее блистало хрусталем и золотом. Елизавета за торжество дважды сменила наряд. Сначала она вышла в традиционных для невесты белом платье и фате, а затем в красном.