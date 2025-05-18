Пара из Омска приняла участие в реалити-шоу «Четыре-свадьбы»

27-летняя Елизавета и 41-летний Руслан из Омска стали участниками третьего выпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+), в котором участники оценивают торжество друг друга по десятибалльной системе. В числе критериев: банкетное меню и оформление зала, платье невесты, образ жениха. Призом является свадебное путешествие. Омичи соревновались с парами из Ленинградской и Челябинской областей и Омской области.
Пара из Омска решила удивить свадьбой в русско-цыганском стиле. Выбор был неслучаен. Как рассказала Елизавета, жених сделал ей предложение в традициях своего народа — украл. Познакомились молодые в ресторане — Руслан пришел туда с друзьями и родственниками, а Елизавета там работала.
На торжество пара потратила 2 млн рублей, оформление банкетного зала, выдержанного в сдержанных холодных тонах, тем не менее блистало хрусталем и золотом. Елизавета за торжество дважды сменила наряд. Сначала она вышла в традиционных для невесты белом платье и фате, а затем в красном.
Однако, несмотря на весь блеск, омичи уступили победителям четыре балла. Победила в этом выпуске шоу пара из города Сатки (Челябинская область).