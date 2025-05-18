Ночные заморозки? Какой будет погода в Беларуси 19 мая

Минимальная температура воздуха ночью от 1 до 7 градусов со знаком плюс, по северу — до 9 градусов тепла. При этом местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется от 10 градусов по северу до плюс 19 по юго-востоку страны. -0-