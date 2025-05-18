Ночные заморозки? Какой будет погода в Беларуси 19 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении ночью 19 мая предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
По данным Белгидромета, ночью в понедельник, 19 мая, местами по республике ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, утром и днем во многих районах республики возможны дожди, а по Витебской области в ночные и утренние часы местами сильные дожди. Днем в отдельных районах страны — грозы, местами ночью и утром — туман.
Ночью ветер — неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Минимальная температура воздуха ночью от 1 до 7 градусов со знаком плюс, по северу — до 9 градусов тепла. При этом местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется от 10 градусов по северу до плюс 19 по юго-востоку страны. -0-
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