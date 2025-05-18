Синоптики предупредили о сильных дождях и заморозках в Беларуси 19 мая

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в Беларуси будут формировать область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивая воздушная масса. Вместе с тем по северной части и далее сохранится влияние фронтального раздела. Так, в понедельник будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, а в утренние часы и днем во многих районах страны пройдут дожди. Местами по Витебской области ожидаются сильные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы.