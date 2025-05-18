Синоптики предупредили о сильных дождях и заморозках в Беларуси 19 мая, в понедельник, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погоду в Беларуси будут формировать область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивая воздушная масса. Вместе с тем по северной части и далее сохранится влияние фронтального раздела. Так, в понедельник будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, а в утренние часы и днем во многих районах страны пройдут дожди. Местами по Витебской области ожидаются сильные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы.
Ветер окажется в ночное время неустойчивый, а днем — западный, северо-западный, в момент гроз порывистый. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется от +1 до +7 градусов, по северу страны — до +9 градусов.
Синоптики предупреждают, что местами по Беларуси ночью возможны заморозки от 0 до −2 градусов. Днем температура воздуха составит от +10 градусов по северной части и до +19 градусов по юго-востоку страны.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.
Кроме того, синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +20 градусов в мае 2025.
Тем временем председатель Мингорсовета Цуран назвал причины невключения отопления в жилых домах Минска: «Начались профилактические работы».
А еще власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах.