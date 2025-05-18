На какие специальности набирают больше всего целевиков в вузы, рассказали в Минобразования

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, на какие специальности набирают больше всего целевиков в белорусские вузы.
Работа по пересмотру специальностей в белорусских вузах проводится ежегодно, отметил Сергей Пищов. Учитывается мнение организаций — заказчиков кадров, Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономики, и многие специальности исключаются из списка. «За последние два года прием на дневную форму обучения прекращен примерно на 50 специальностей. При этом рост целевого приема на медицинские и сельскохозяйственные специальности — тренд последних лет», — подчеркнул он.
Лидер по количеству выпускников. Сколько человек выпустятся из школ Брестской области в этом году.
Лидерами по целевому набору студентов являются медицинские, инженерные, педагогические и аграрные специальности. «Ребята, поступающие на условия целевой подготовки, в первую очередь подписывают договор и принимают его условия, т.е. берут на себя ответственность уже сегодня, будучи абитуриентами, что через пять-семь лет они вернутся именно на то предприятие, с которым они этот договор подписали. Плюсы целевой подготовки заключаются еще в том, что образовательный процесс индивидуализируется, т.е. ребята, которые обучаются на условиях целевой подготовки, уже любую учебную дисциплину изучают в преломлении к тому предприятию или организации, куда будут распределены. Студент будет выполнять курсовую или дипломную работу по тематике, связанной с работой данного предприятия. Практики, которые он будет проходить, тоже будут преимущественно на этом предприятии», — пояснил начальник главного управления.
В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз.
Важным моментом в такой работе Сергей Пищов назвал то, что после успешного освоения образовательной программы молодой специалист приходит адаптированным, т.е. время на «раскачку» на первом рабочем месте у целевика значительно сокращается.
Рост целевого набора в белорусских вузах говорит о том, что такое направление пользуется популярностью у предприятий, университетов и абитуриентов, добавил он. «Предварительный анализ заявок, которые подали наши организации и предприятия на этот год, подтверждают тот тренд, который складывается в последние годы. Количество заявок растет», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.