На какие специальности набирают больше всего целевиков в вузы, рассказали в Минобразования

Лидерами по целевому набору студентов являются медицинские, инженерные, педагогические и аграрные специальности. «Ребята, поступающие на условия целевой подготовки, в первую очередь подписывают договор и принимают его условия, т.е. берут на себя ответственность уже сегодня, будучи абитуриентами, что через пять-семь лет они вернутся именно на то предприятие, с которым они этот договор подписали. Плюсы целевой подготовки заключаются еще в том, что образовательный процесс индивидуализируется, т.е. ребята, которые обучаются на условиях целевой подготовки, уже любую учебную дисциплину изучают в преломлении к тому предприятию или организации, куда будут распределены. Студент будет выполнять курсовую или дипломную работу по тематике, связанной с работой данного предприятия. Практики, которые он будет проходить, тоже будут преимущественно на этом предприятии», — пояснил начальник главного управления.