На улице Белинского в Красноярске активно идет укладка асфальта

В Красноярске полным ходом идет ремонт дорог. На улице Белинского рабочие уже приступили к укладке чернового слоя асфальта.
На данный момент удалось заасфальтировать одну полосу в направлении вверх. Об этом сообщили в мэрии города.
Следующим этапом станет установка колодцев и люков вровень с дорожным покрытием, после чего будет уложен чистовой, финишный слой асфальта.
Несмотря на выходной день, работы на улице Белинского, как и на других объектах дорожного строительства, идут полным ходом.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на дорогах наносят новую разметку. По данным Управления автомобильных дорог региона, общая протяженность обновленных линий составит около 500 тысяч метров.