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На улице Белинского в Красноярске активно идет укладка асфальта

В Красноярске полным ходом идет ремонт дорог.

В Красноярске полным ходом идет ремонт дорог. На улице Белинского рабочие уже приступили к укладке чернового слоя асфальта.

На данный момент удалось заасфальтировать одну полосу в направлении вверх. Об этом сообщили в мэрии города.

Следующим этапом станет установка колодцев и люков вровень с дорожным покрытием, после чего будет уложен чистовой, финишный слой асфальта.

Несмотря на выходной день, работы на улице Белинского, как и на других объектах дорожного строительства, идут полным ходом.

Как ранее писал «МК в Красноярске», на дорогах наносят новую разметку. По данным Управления автомобильных дорог региона, общая протяженность обновленных линий составит около 500 тысяч метров.