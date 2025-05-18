Сергеенко: Беларусь и Святой Престол объединяют христианские ценности, духовность, миролюбие

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в ходе торжественной церемонии интронизации нового главы Католической церкви встретился с Папой Римским Львом XIV. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации.
Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, а также подарок от главы белорусского государства — образ Божией Матери «Жировичская».
Преподнесенный в подарок Папе Римскому Льву XIV образ изготовлен мастерами минского Свято-Елисаветинского монастыря в технике ручного тиснения, серебрения и золочения. Оригинал одной из главных святынь Беларуси находится в Свято-Успенском монастыре в Жировичах. 20 мая 2025 года в Беларуси празднуется 555-летие со дня обретения этой чудотворной иконы.
По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко председатель Палаты представителей сердечно поздравил Льва XIV с началом понтификата. Он выразил уверенность, что пастырское служение Льва XIV является благом для человечества на земле.
Как подчеркнул Игорь Сергеенко, в наше непростое и непредсказуемое время чаяния народов на мир и социальную справедливость только усиливаются, и христианские ценности, духовность, миролюбие — то, что сейчас объединяет Беларусь и Святой Престол. Поэтому нам есть над чем сообща трудиться.
Обращаясь к понтифику, председатель Палаты представителей отметил, что Льва XIV будут очень рады видеть на гостеприимной белорусской земле.
Игорь Сергеенко пожелал новому Папе Римскому успехов в многогранной деятельности и доброго здоровья. -0-
Фото Палаты представителей, скриншоты видео.