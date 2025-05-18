Сергеенко: Беларусь и Святой Престол объединяют христианские ценности, духовность, миролюбие

Как подчеркнул Игорь Сергеенко, в наше непростое и непредсказуемое время чаяния народов на мир и социальную справедливость только усиливаются, и христианские ценности, духовность, миролюбие — то, что сейчас объединяет Беларусь и Святой Престол. Поэтому нам есть над чем сообща трудиться.