В Уфе ветеран тыла отметила столетний юбилей

В Кировском районе Уфы отметила 100-летний юбилей ветеран тыла Надежда Мигунова. Об этом сообщил глава района Илвир Нурдавлятов.
Надежда Мигунова устроилась на завод в 16 лет, стала свидетелем создания «Уфимкабеля». После она там проработала 43 года.
— Поздравляю Надежду Александровну со 100-летием. Выражаю слова искренней признательности и благодарности за ратный подвиг и многолетний самоотверженный труд во благо будущих поколений, — написал глава района.
Он пожелал имениннице здоровья, жизнелюбия, оптимизма и долгих лет жизни.
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