Красноярцам рассказали, как прожить долго и сохранить здоровье

Главный гериатр отметила, что сейчас в обществе меняется отношение к старости. Появляются проекты по активному долголетию, позволяющие пожилым людям заниматься интересными делами. Важно менять стереотипы о старости, ведь в России средняя продолжительность жизни после 60 лет составляет около 20 лет и более. Старение не должно ассоциироваться с болезнями и ухудшением памяти.