Красноярцам рассказали, как прожить долго и сохранить здоровье

Главный гериатр России назвала современные методы продления жизни.
Как замедлить старение, сохранить здоровье на долгие годы и оставаться активным в пожилом возрасте? Эти вопросы обсудила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам Ольги Ткачевой, единой цифры для наступления «серебряного» возраста не существует. Старость — это скорее биологическое, а не хронологическое понятие, зависящее от физического здоровья, когнитивной активности, жизненных установок и социальной вовлеченности.
Для оценки состояния старения существует «Комплексная гериатрическая оценка», проводимая врачом-гериатром. Она включает в себя вопросы о здоровье, жалобах и качестве жизни, а также специальные тесты для оценки функционального статуса, психоэмоционального состояния и когнитивных функций.
Главный гериатр отметила, что сейчас в обществе меняется отношение к старости. Появляются проекты по активному долголетию, позволяющие пожилым людям заниматься интересными делами. Важно менять стереотипы о старости, ведь в России средняя продолжительность жизни после 60 лет составляет около 20 лет и более. Старение не должно ассоциироваться с болезнями и ухудшением памяти.
Как ранее писал «МК в Красноярске», эксперты рассказали о важности дневного сна. С развитием цивилизации традиция дневного отдыха пропала, однако маленькие дети спят днём, даже если ночью их сон длится до 10 часов.