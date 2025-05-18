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Девятиклассник из Гродно расфасовывал психотроп и делал закладки. У подростка изъяли 500 г наркотика

Девятиклассник откликнулся на предложение о преступном заработке в интернете. Выполняя указания куратора, забирал крупные партии «товара», расфасовывал их на более мелкие дозы и распространял через закладки.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Гродненской области задержали 15-летнего жителя облцентра за незаконный оборот наркотиков, сообщили БЕЛТА в МВД.

Девятиклассник откликнулся на предложение о преступном заработке в интернете. Выполняя указания куратора, забирал крупные партии «товара», расфасовывал их на более мелкие дозы и распространял через закладки.

Как пояснил заместитель начальника УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома Игорь Агейчик, при парне обнаружено и изъято свыше 500 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

По словам подростка, он работал на наркошоп порядка двух недель.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. -0-