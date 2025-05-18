Минкультуры: Любимова не посетила интронизацию папы из-за проблем с маршрутом

Лев XIV был рукоположен в священники в 1982 году. Большая часть его служения прошла в Перу. В начале 2023 года он возглавил службу, которая отвечает за назначение епископов, что считается одной из самых влиятельных должностей в Ватикане. Тогда же папа Франциск возвел его в кардиналы-дьяконы. А через два года Прево стал кардиналом-епископом Альбано. До его назначения пост пустовал три года, к тому же он миновал промежуточный сан кардинала-священника.