Вся правда о вирусах: вероятность новой пандемии, что прячется в вечной мерзлоте и при чем тут рак

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о неизбежности новой пандемии, призывая страны готовиться уже сейчас. О пандемии какого характера идет речь, как скоро она может произойти и насколько вирусы угрожают человечеству? На эти и многие другие вопросы «Вечерней Москве» ответила заведующая кафедрой вирусологии МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова.
Не успело человечество оправиться от вируса COVID-19, который унес жизни почти 7 миллионов человек во всему миру (по официальным данным ВОЗ), как нас пугают новой эпидемией. Как ученые противостоят невидимому противнику и какую пользу извлекают из вредоносных агентов, мы обсудили с завкафедрой вирусологии МГУ Ольгой Карповой.
— Ольга Вячеславовна, неужели нам действительно стоит ждать новой пандемии? Если это так, то о пандемии какого характера идет речь?
— Честно говоря, выступление господина Гебрейесуса связано с одной единственной причиной — у ВОЗ плохо с финансированием. Если вы помните, некоторое время назад этот же господин пугал нас оспой обезьян. Тогда, да и сейчас объективных причин для этого абсолютно нет. Более того, в 2022—2024 годах официальный прогноз по летальности оспы обезьян для человека была понижена. А чтобы ею заразиться, нужно взять, к примеру, постельное белье, на котором спал зараженный человек, и долго-долго себя тереть этой простыней…
— То есть ВОЗ создает искусственную панику?
— Дело в том, что только ВОЗ вправе предупредить и официально заявить о появлении пандемии. И в последнее время это превращается в политическую спекуляцию — чтобы все организации, связанные с финансированием ВОЗ (а их сотрудники — это обычные люди, у которых есть семьи и о здоровье которых они заботятся), задумались о потенциальной угрозе, которая в любой момент может стать реальной, и финансово поддерживали на плаву эту организацию. Но на данный момент никаких научных оснований считать, что в ближайшее время начнется пандемия, — нет. На самом деле пандемии (в данном случае речь идет о гриппе) возникают раз в 20 лет, иногда чаще — раз в 15 лет. И это будет происходить регулярно.
— Вы озвучили период возникновения пандемии «раз в 20 лет». С чем это связано?
— Обратите внимание: все пандемии, которые были в относительно недавнее время — «испанка», пандемия азиатского гриппа, пандемия гонконского гриппа, — были пандемиями гриппа. Дело в том, что у вируса гриппа на поверхности присутствуют белки, которые и определяют его штамм. Эти белки часто видоизменяются, называется это «антигенный дрейф». Поэтому каждый раз ВОЗ предупреждает о том, какой штамм появится в этом сезоне. Эти изменения приводят к сезонным эпидемиям. А вот пандемии возникают по другой причине. Дело в том, что резервуаром гриппа, которым впоследствии заражается человек, является водоплавающая птица, при этом человек очень редко может заразиться вирусом гриппа птиц, а птица не может заразиться вирусом гриппа человека. Но есть одно животное, которое может заразиться обоими вирусами (и птичьим, и человеческим), — это свинья. В теле свиньи фрагменты генома обоих вирусов встречаются и «перемешиваются». Таким образом получается абсолютно новый штамм вируса, происходит это как раз с регулярностью 15−20 лет. И когда возникает новый вирус, тогда и возникает пандемия. Это научная основа возникновения пандемии.
— Почему в XXI веке еще возможны пандемии?
— Отмечу, что не надо бояться слова «пандемия» и остро реагировать на новостной поток, связанный с этим. Сейчас на слуху, например, вирус Денге, вирус лихорадки Западного Нила. Но мы живем с вирусами уже тысячи лет. Когда нас инфицирует какой-либо вирус, ему невыгодно нас убивать, перед ним стоит другая задача: размножиться и выпустить свое потомство, поэтому это неизбежно. Скорее всего это будут пандемии гриппа. И если вы прививаетесь каждый сезон, то вас это затронет в меньшей степени.
Кстати, помимо гриппа сейчас актуальна прививка от кори. О пандемии тут речи не идет. Проблема заключается в том, что она опасна для людей в возрасте 30−40 лет, которые сделали прививку от нее в детстве и не ревакцинировались. Существует даже статистика по Центральной и Юго-Восточной Европе за 2021 год, где смертность составила 31 тысячу человек как раз в возрасте 30−40 лет.
— В чем причина?
— Если человек в детстве переболел корью, то у него формируется иммунитет на всю жизнь. Но в нашей стране уже давно от этого вируса прививают еще в детстве. Прививка не дает пожизненного иммунитета, человеку по прошествии 10−20 лет нужно проверить уровень антител к вирусу кори, и если он низкий, то следует сделать повторную прививку, ведь вирус кори сам по себе никуда не делся.
— Большинство вирусов животных безопасны для человека. Но вместе с тем самыми тяжелыми из них человек заражался именно от животных (ВИЧ-инфекция, атипичная пневмония, бешенство и др.). Почему именно переход вируса от животного к человеку делает его таким опасным?
— Когда происходит межвидовой переход от животного к человеку, эти заболевания носят достаточно тяжелый характер. Классический пример — это вирус Эбола. Как правило, зооноз (перенос вируса от животного к человеку. — «ВМ») протекает довольно тяжело, с высокой температурой и высокой смертностью. Еще один классический пример зооноза, который еще на слуху, — предшественники коронавируса MERS-CoV и SARS-CoV-2. Вспомните, первые вспышки заражения сопровождались высокой летальностью, но после межвидового перехода вирус затихает. Например, SARS-CoV сейчас просто исчез, он не смог удержаться в популяции человека, хотя натворил много дел. Но иногда эти вирусы закрепляются, адаптируются, меняются и существуют в более легких формах. В этом году в первый раз от осложнения от гриппа умерло больше людей на планете, чем от COVID-19.
— Не могу не спросить про происхождение SARSCoV2, он рукотворный?
— Безусловных доказательств нет, но многие мои коллеги и я считаем, что это продукт лабораторный, но распространенный без злого умысла. Утечка из лаборатории была не намеренной, я уверена в этом, потому что в противном случае кто-то бы «подстелил соломку» и вакцина была бы наготове. Но пострадали все. Сейчас ведется достаточно много исследований с коронавирусами, заражающими летучих мышей. Есть такое понятие, как «аттенуация». Это когда берут, например, вирус летучих мышей и в экспериментальных целях изучают его, а иногда и размножают на клетках других животных. Возможно, что в том конкретном случае это были человеческие клетки.
— С какой целью это делается?
— Для создания вакцины. Именно методом аттенуации создано достаточно много вакцин, которые помогают человечеству в борьбе с вирусами. И когда вирус размножают на клетках другого вида (животного или человека), то вирус меняется, вот таким образом и появился SARS‑CoV‑2.
— Почему именно летучие мыши?
— Потому что больше всего коронавирусов обнаружено у летучих мышей. У гриппа «резервуаром» (носителем) являются водоплавающие птицы, а у коронавируса — это летучие мыши. Разнообразие геномов вирусов совершенно фантастическое. Существует Вироцентрическая теория происхождения жизни. Она предполагает центральную роль вирусов в эволюции форм жизни. Сначала появились вирусы и только потом клетки. И даже существует выражение: «Корни древа жизни своими корнями опущены в океан вирусов».
— Считается, что примерно 40% человеческой ДНК состоит из остатков древних вирусов, которые в разные этапы инфицировали клетки наших предков. Это на самом деле так?
— Речь идет о генетической материи вирусов. Я согласна с этим, но только считается, что 50 процентов. Эта темная материя является основой эволюции всего живого на земле. И по филогенетическому дереву (эволюционное дерево, отражающее взаимосвязи между различными видами или другими сущностями, имеющими общего предка. — «ВМ»), на вершине которого находится человек, можно отследить происхождение видов. Горизонтальный перенос генов может происходить благодаря вирусам. Большую роль в этом процессе играют ретровирусы. Сами вирусы свою генетическую информацию хранят в виде РНК, но в ходе репликации происходит обратная транскрипция и образование ДНК, и вот она уже может встраиваться в клетки хозяина (в том числе и человека). Иногда вирусы встраивают не весь свой геном в хозяина, а какие-то регуляторные фрагменты.
— Что такое онкогенные вирусы и возможно ли ими заразиться?
— Это вирусы, которые являются причиной трансформации клеток в раковые клетки. Их не очень много. Если мы возьмем все онкологические заболевания человека, то меньше 25 процентов будет вызвано вирусами. А есть, кстати, онколитические вирусы. Сейчас это очень перспективное направление в борьбе с раком. Это группа вирусов, которые были модифицированы методами генной инженерии. Эти вирусы поражают только клетки злокачественной опухоли.
Что касается онкогенных вирусов, то они могут передаваться через кровь и другими способами. Например, вирус папилломы человека, передающийся половым путем. От него есть вакцина, и ее надо делать девочкам до начала половой жизни. Уточню почему именно «до»: если вы уже живете половой жизнью, то эта вакцина может как раз спровоцировать заболевание.
— Какие существуют мифы о вирусах?
— Существует три мифа. Первый — что вирусы это что-то маленькое, второе — что вирус это что-то примитивно устроенное, третье — вирусы приносят человеку только вред. Что касается первого мифа о том, то в 2004 году открыт целый класс новых вирусов, которые называются «гигантские вирусы», размеры которых сопоставимы с клеткой. Второй миф тоже уже давно развенчан — на самом деле вирусы гораздо разнообразнее, как с точки зрения способов хранения своего генетического материала, так и с точки зрения его размножения, чем мы могли себе представить. Про пользу я рассказала выше.
— А насколько вероятен сценарий, что в мерзлоте обнаружат жизнеспособные вирусы, которые мало того что выжили, так еще и «выкосят» все человечество?
— Уже обнаружили. Но для человека они безопасны. В 2014 году нашими гляциологами (исследователями мерзлоты) с глубины 30 метров была извлечена порода времен плейстоцена. Из этой породы взяли образцы и опустили в культуру с амебами, которые в итоге погибли. Таким образом был найден новый гигантский вирус, который называется Pithovirus.
— Расскажите о деятельности вашей кафедры.
— Это абсолютно уникальная кафедра, одним из основных научных направлений является молекулярная биология вирусов растений. С начала XXI века исследователи поняли, что вирусы растений — это такие же вирусы, как и остальные, но они абсолютно безопасны для млекопитающих и могут послужить основной для создания медицинских биотехнологий и, в частности, вакцин. Например, на основе классического вируса табачной мозаики мы делаем вакцины для человека и животных. Например, вакцина от краснухи дошла до этапа клинических испытаний, мы разработали уникальную вакцину против сибирской язвы, и уже доказано ее действие на животных, разработали вакцину против ротовирусных инфекций. На основе вирусов растений производятся даже микроэлектронные устройства.
— А что эффективнее: противовирусные препараты или вакцина?
— Противовирусных препаратов мало, и у них много побочных явлений. Поэтому я голосую за вакцину.
— А как ученые понимают, что они обнаружили новый вирус?
— Появился метод, который доступен и недорог: высокопроизводительное секвенирование нуклеотидной последовательности. Кстати, количество вирусов, обнаруженных благодаря этому методу, каждый год растет на тысячи.
— Кто такие «нулевые пациенты» и почему их важно определить?
— Это очень важный этап. Классический пример — это история с ВИЧ-инфекцией. Это позволяет, во-первых, выявить источник заражения, во-вторых, резервуар этого вируса (кто является носителем вируса). Во-вторых, ученые узнают индекс репродуктивности вируса — с какой скоростью он заражает людей.
— Какая пандемия стала самой массовой в истории человечества?
— Это «испанка» (пандемия испанского гриппа с 1918 по 1920 год). Считается, что погибло до 100 млн человек. Вирус поражал легкие, поднималась высокая температура. В качестве лечения применяли аспирин в больших дозах, который разжижает кровь, — от чего часто происходили легочные кровотечения, и человек погибал. А антибиотики, которые помогли бы в лечении, открыли только в 1928 году.
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Несмотря на разрушительность вирусов как возбудителей болезней, они довольно красивы как физические объекты под микроскопом. «Вирусы имеют более высокую симметрию, чем любая другая вещь в природе», — произнес профессор Билл Гелбарт. Так, вирусы могут быть в форме спирали, как вирус табачной мозаики, или выпуклого многогранника, как вирус мозаики костра, герпеса и других. Также есть гигантские вирусы, например мимивирус. Они имеют размеры, сопоставимые с размерами бактериальных клеток, и различимы в световой микроскоп.