Вся правда о вирусах: вероятность новой пандемии, что прячется в вечной мерзлоте и при чем тут рак

— Обратите внимание: все пандемии, которые были в относительно недавнее время — «испанка», пандемия азиатского гриппа, пандемия гонконского гриппа, — были пандемиями гриппа. Дело в том, что у вируса гриппа на поверхности присутствуют белки, которые и определяют его штамм. Эти белки часто видоизменяются, называется это «антигенный дрейф». Поэтому каждый раз ВОЗ предупреждает о том, какой штамм появится в этом сезоне. Эти изменения приводят к сезонным эпидемиям. А вот пандемии возникают по другой причине. Дело в том, что резервуаром гриппа, которым впоследствии заражается человек, является водоплавающая птица, при этом человек очень редко может заразиться вирусом гриппа птиц, а птица не может заразиться вирусом гриппа человека. Но есть одно животное, которое может заразиться обоими вирусами (и птичьим, и человеческим), — это свинья. В теле свиньи фрагменты генома обоих вирусов встречаются и «перемешиваются». Таким образом получается абсолютно новый штамм вируса, происходит это как раз с регулярностью 15−20 лет. И когда возникает новый вирус, тогда и возникает пандемия. Это научная основа возникновения пандемии.