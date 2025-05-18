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В Магадане объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Магадане и Ольском округе.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 18 мая — РИА Новости. Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре в Магадане и ближайшем к городу Ольском округе региона, сообщает пожарно-спасательный центр Магаданской области.

«Девятнадцатого мая 2025 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане и Ольском муниципальном округе, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (источник ЧС — ветер)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Магадане и местами в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.