В Магадане объявили штормовое предупреждение

«Девятнадцатого мая 2025 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане и Ольском муниципальном округе, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (источник ЧС — ветер)», — говорится в сообщении.