В Магадане объявили штормовое предупреждение

МАГАДАН, 18 мая — РИА Новости. Спасатели в воскресенье распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре в Магадане и ближайшем к городу Ольском округе региона, сообщает пожарно-спасательный центр Магаданской области.
«Девятнадцатого мая 2025 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане и Ольском муниципальном округе, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (источник ЧС — ветер)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Магадане и местами в Ольском муниципальном округе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.