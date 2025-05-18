Домашнее задание для школьников сократят в Нижегородской области

Приказ о сокращении объёма домашнего задания, в том числе в школах Нижегородской области подготовило Министерство просвещения РФ. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Теперь на домашнюю работу вне стен школы первоклашки смогут тратить лишь час в день. У ученикв 2−3 классов задания по учёбе не должны занимать более 1,5 часов в день. 4 и 5 классы смогут уделять домашней работе не более двух часов ежедневно.
Эффект от ограничений будет зависеть от качества реализации инициативы на местах, уверены в Минпросвещении РФ.
По мнению нижегородского учителя изобразительного искусства Евгении Заевской, положительный эффект от нововведений возможен, если педагоги сами будут осознано подходить к объёмам домашнего задания для учеников. Об этом Евгения Заевская сообщила порталу «Живём в Нижнем».
Например, сделать упор на качество материала, а не на его количество. Педагог считает, что в ходе выполнения заданий ребёнок должен учиться мыслить самостоятельно, расширяя кругозор, а не решать большое количество примеров.
А вот если сократить количество времени на домашнюю работу вне стен школы бездумно, то ученики просто не смогут закрепить, пройдённый с учителем в классах материал.