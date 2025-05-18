Домашнее задание для школьников сократят в Нижегородской области

Теперь на домашнюю работу вне стен школы первоклашки смогут тратить лишь час в день. У ученикв 2−3 классов задания по учёбе не должны занимать более 1,5 часов в день. 4 и 5 классы смогут уделять домашней работе не более двух часов ежедневно.