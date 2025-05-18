Житель Барановичей хотел угнать микроавтобус, но оказался в ловушке

Мужчина понял, что угонщик не разобрался в конструктивных особенностях его авто и попросту не может включить заднюю передачу, чтобы отъехать от здания. «Постоянно включая переднюю передачу, он двигался вперед и, ударяясь о здание, автоматически откатывался назад из-за имеющейся возвышенности, на который было припарковано авто. До прибытия сотрудников милиции автовладелец держал фигуранта закрытым в салоне», — пояснили правоохранители.