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Житель Барановичей хотел угнать микроавтобус, но оказался в ловушке

По словам автовладельца, в тот вечер он ненадолго приехал на работу и оставил ключи на водительском сиденье своего «Фольксваген Транспортер». Когда немногим позже вернулся, то увидел, что за рулем машины сидит неизвестный ему гражданин и пытается уехать.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей хотел угнать микроавтобус, но оказался в ловушке. Подробности сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

54-летний горожанин заявил в милицию о том, что у него угнали автомобиль. На место незамедлительно выбыли правоохранители.

По словам автовладельца, в тот вечер он ненадолго приехал на работу и оставил ключи на водительском сиденье своего «Фольксваген Транспортер». Когда немногим позже вернулся, то увидел, что за рулем машины сидит неизвестный ему гражданин и пытается уехать.

Мужчина понял, что угонщик не разобрался в конструктивных особенностях его авто и попросту не может включить заднюю передачу, чтобы отъехать от здания. «Постоянно включая переднюю передачу, он двигался вперед и, ударяясь о здание, автоматически откатывался назад из-за имеющейся возвышенности, на который было припарковано авто. До прибытия сотрудников милиции автовладелец держал фигуранта закрытым в салоне», — пояснили правоохранители.

Угонщиком оказался ранее не судимый 45-летний житель райцентра. Нетрезвый мужчина шел из бара, заметил авто и находящиеся в нем ключи, поэтому решил совершить поездку. Объяснить причину своего намерения не смог, ссылался на сильное алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК. -0-