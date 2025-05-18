В России прошла акция «Наша история», посвященная Дню музеев

Как отметили в движении, участники акции организовали временную экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества. Дети приносили ценные и уникальные экспонаты, сохранившиеся в семье от родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне или спецоперации. Кроме того, участники акции подготовили аудио-сопровождение для гостей экспозиции, рассказывающее об истории экспоната и о его владельце.