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В этом году выпускной в школах Узбекистана пройдёт на день раньше. Запретов нет — заверяет министерство

Vaib.uz (Узбекистан. 18 мая). На предстоящей неделе во всех школах страны прозвучит последний звонок — одно из самых эмоциональных и значимых событий в жизни каждого выпускника. В связи с этим в социальных сетях начала активно распространяться информация о якобы запрете или ограничениях на проведение мероприятия. Министерство дошкольного и школьного образования дало официальный комментарий и развеяло слухи.

Источник: Vaib.Uz

В ведомстве пояснили, что никаких запретов или ограничений на проведение последнего звонка не вводилось. Причина изменения даты — чисто календарная: 25 мая, официальный последний день учебного года, выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные мероприятия решено провести в субботу, 24 мая.

«Последний звонок — это событие, наполненное незабываемыми эмоциями. Особенно он значим для выпускников 11-х классов, которые стоят на пороге взрослой жизни. С одной стороны — прощание с друзьями, учителями и родной школой, с другой — волнение перед новым этапом, студенчеством и самостоятельной жизнью. Это настоящий праздник!» — заявили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что традиция торжественного проведения последнего звонка сохранится и в этом году. Школы по-прежнему смогут организовать праздничные мероприятия с участием учеников, родителей и педагогов — в приподнятой и радостной атмосфере.

В то же время министерство обратилось с призывом к строгому соблюдению правил безопасности во время мероприятий, чтобы этот день действительно остался в памяти только с положительными впечатлениями.