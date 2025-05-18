В этом году выпускной в школах Узбекистана пройдёт на день раньше. Запретов нет — заверяет министерство

В ведомстве пояснили, что никаких запретов или ограничений на проведение последнего звонка не вводилось. Причина изменения даты — чисто календарная: 25 мая, официальный последний день учебного года, выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные мероприятия решено провести в субботу, 24 мая.
«Последний звонок — это событие, наполненное незабываемыми эмоциями. Особенно он значим для выпускников 11-х классов, которые стоят на пороге взрослой жизни. С одной стороны — прощание с друзьями, учителями и родной школой, с другой — волнение перед новым этапом, студенчеством и самостоятельной жизнью. Это настоящий праздник!» — заявили в министерстве.
В министерстве подчеркнули, что традиция торжественного проведения последнего звонка сохранится и в этом году. Школы по-прежнему смогут организовать праздничные мероприятия с участием учеников, родителей и педагогов — в приподнятой и радостной атмосфере.
В то же время министерство обратилось с призывом к строгому соблюдению правил безопасности во время мероприятий, чтобы этот день действительно остался в памяти только с положительными впечатлениями.