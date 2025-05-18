В этом году выпускной в школах Узбекистана пройдёт на день раньше. Запретов нет — заверяет министерство

Vaib.uz (Узбекистан. 18 мая). На предстоящей неделе во всех школах страны прозвучит последний звонок — одно из самых эмоциональных и значимых событий в жизни каждого выпускника. В связи с этим в социальных сетях начала активно распространяться информация о якобы запрете или ограничениях на проведение мероприятия. Министерство дошкольного и школьного образования дало официальный комментарий и развеяло слухи.