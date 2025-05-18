Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным хорошим настроением.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его слова опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

В частности, один из участников дискуссии обратился к президенту с просьбой. В ответ Путин, посмотрев на Силуанова, заметил, что тот улыбается, и назвал это признаком того, что тот согласится. Министр, однако, не подтвердил такое предположение, но и смеяться не перестал.

«У меня вообще-то всегда хорошее настроение. В министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. И есть какие-то позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — объяснил свои эмоции Силуанов.

Он также добавил, что встреча с бизнесом прошла позитивно, что и вызвало столь положительную реакцию с его стороны.