Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его слова опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.
В частности, один из участников дискуссии обратился к президенту с просьбой. В ответ Путин, посмотрев на Силуанова, заметил, что тот улыбается, и назвал это признаком того, что тот согласится. Министр, однако, не подтвердил такое предположение, но и смеяться не перестал.
«У меня вообще-то всегда хорошее настроение. В министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. И есть какие-то позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — объяснил свои эмоции Силуанов.
Он также добавил, что встреча с бизнесом прошла позитивно, что и вызвало столь положительную реакцию с его стороны.