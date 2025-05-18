Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

В частности, один из участников дискуссии обратился к президенту с просьбой. В ответ Путин, посмотрев на Силуанова, заметил, что тот улыбается, и назвал это признаком того, что тот согласится. Министр, однако, не подтвердил такое предположение, но и смеяться не перестал.