18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов сохраняются в двух районах страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Ограничение на посещение лесов в Сморгонском и Ошмянском районах Гродненской области было введено с 10 мая. В остальных районах по всей стране леса свободны для посещения.
При ограничении разрешены прогулки в лесу, сбор грибов или ягод. Однако нельзя заезжать в лесной массив на машине, а также запрещено разводить костры.
Актуальные сведения о введении мер ограничительного характера можно узнать на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Следует помнить, что эта карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед построением маршрута в лес необходимо ознакомиться с актуальной ситуацией. -0-