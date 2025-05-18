В массовом ДТП в Уфе пострадали три человека

Сегодня, 18 мая, в столице Башкирии произошло массовое ДТП. По информации ГАИ Уфы авария случилась на Нагаевском шоссе.
Около остановки «Жилино» водитель «Лифана» двигался в пять автомобилей, которые стояли на красном свете — «Мерседес», «Лада Ларгус», «Киа Рио», «Рено» и «Фольксваген».
В результате случившегося пострадали два водителя и пассажир. Всех троих доставили в больницу. В настоящее время идет разбирательство причин случившегося.
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