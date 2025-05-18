Семь новых соглашений заключил Гомельский медколледж с коллегами из России, Казахстана и Кыргызстана

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семь новых соглашений о сотрудничестве заключил Гомельский медколледж с коллегами из России, Казахстана и Кыргызстана в этом году. Об этом сообщили БЕЛТА в колледже.
В Гомельском государственном медицинском колледже следуют за современными тенденциями в области повышения академической мобильности и качества образовательного процесса. Одно из приоритетных направлений — международное сотрудничество и взаимодействие с профильными учреждениями образования. За последние месяцы по инициативе Гомельского медколледжа заключены договоры о сотрудничестве в сфере образования с семью учреждениями образования медицинского профиля из России, Казахстана и Кыргызстана.
«У нас накоплен позитивный опыт в области практической, методической, научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы. Для повышения качества подготовки медицинских специалистов среднего звена и более широкого внедрения инновационных технологий и достижений отечественной и зарубежной науки в образовательный процесс в колледже было создано и успешно функционирует научное общество. Его основная цель — поддержка одаренных учащихся, развитие интеллектуального потенциала учащихся и преподавателей, а также развитие самостоятельности и инициативы, формирование индивидуального профессионального почерка и творческих способностей будущих специалистов практического здравоохранения», — пояснили в медколледже.
Один из самых значимых показателей успешности системы организации научно-исследовательской работы в колледже — активное участие с докладами и публикациями преподавателей и учащихся в работе научно-практических конференций, конкурсов, семинаров республиканского и международного уровня. География участия в научных форумах простирается далеко за пределы Беларуси.
Только за последние пять лет преподаватели и учащиеся члены научного общества колледжа приняли участие с докладами и публикациями в работе 35 научно-практических конференций и конкурсов республиканского с международным участием и международного уровня, где работы были отмечены 58 дипломами 1−3 степени. -0-