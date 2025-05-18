Семь новых соглашений заключил Гомельский медколледж с коллегами из России, Казахстана и Кыргызстана

«У нас накоплен позитивный опыт в области практической, методической, научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы. Для повышения качества подготовки медицинских специалистов среднего звена и более широкого внедрения инновационных технологий и достижений отечественной и зарубежной науки в образовательный процесс в колледже было создано и успешно функционирует научное общество. Его основная цель — поддержка одаренных учащихся, развитие интеллектуального потенциала учащихся и преподавателей, а также развитие самостоятельности и инициативы, формирование индивидуального профессионального почерка и творческих способностей будущих специалистов практического здравоохранения», — пояснили в медколледже.