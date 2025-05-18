«Вызов» принят. Кто стал победителем военно-патриотического турнира

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап определил победителей военно-патриотического турнира «Вызов». Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Сегодня под Борисовом состоялся финал турнира «Вызов». За призы сразились 40 сильнейших участников со всей Беларуси. Участники преодолевали полосу препятствий, оказывали первую медпомощь, выполняли марш по азимуту, разбирали и собирали оружие, преодолевали импровизированное «минное» поле.
Первое место по итогам турнира заняла команда из Гомеля, серебро — у ребят из Барановичей, а бронза досталась представителям Слонима. Также отмечена команда, занявшая четвертое место, — из Смолевичей.
Организаторами мероприятия выступили общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования. -0-