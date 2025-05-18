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«Вызов» принят. Кто стал победителем военно-патриотического турнира

За призы сразились 40 сильнейших участников со всей Беларуси. Участники преодолевали полосу препятствий, оказывали первую медпомощь, выполняли марш по азимуту, разбирали и собирали оружие, преодолевали импровизированное «минное» поле.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап определил победителей военно-патриотического турнира «Вызов». Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Сегодня под Борисовом состоялся финал турнира «Вызов». За призы сразились 40 сильнейших участников со всей Беларуси. Участники преодолевали полосу препятствий, оказывали первую медпомощь, выполняли марш по азимуту, разбирали и собирали оружие, преодолевали импровизированное «минное» поле.

Первое место по итогам турнира заняла команда из Гомеля, серебро — у ребят из Барановичей, а бронза досталась представителям Слонима. Также отмечена команда, занявшая четвертое место, — из Смолевичей.

Организаторами мероприятия выступили общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования. -0-