Белорусский адвокат сказала, можно ли подкармливать птиц на улице. Подробности пишет издание aif.by.
В издание написала минчанка, рассказавшая про ситуацию, которая с ней случилась. Женщина сообщила, что около ее дома есть пустырь, где все гуляют с собаками. Сама минчанка носит туда хлеб и корм для птиц. В один из дней ее заметила собачница и сказала, что так делать нельзя.
Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук обратила внимание, что озвученная ситуация является спорной.
— Что для одного — корм для птиц, для другого — мусор, выброшенный в неположенном месте. Нет гарантий, что птицы все съедят, и в таком случае еда останется на земле, — пояснила специалист.
Якута-Марчук добавляет, что, согласно санитарным нормам земли общего пользования, территории объектов, а также зоны рекреации должны содержаться в чистоте. Она отмечает, что по законодательству об обращении с отходами, белорусы должны обеспечивать сбор отходов, их разделение по видам в соответствии с условиями, которые были для этого созданы со стороны эксплуатирующих организаций.
— Поэтому во избежание спорных ситуаций лучше не подкармливать птиц на пустыре. Используйте для этого, например, кормушки, — подчеркнула адвокат.
Ранее ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда.
Тем временем власти ответили на обращения минчан, узнававших про отопление в жилых домах.
Кроме того, профсоюзы сказали про жалобы белорусов на отсутствие картофеля в магазинах.