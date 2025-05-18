Белорусский адвокат сказала, можно ли подкармливать птиц на улице

В издание написала минчанка, рассказавшая про ситуацию, которая с ней случилась. Женщина сообщила, что около ее дома есть пустырь, где все гуляют с собаками. Сама минчанка носит туда хлеб и корм для птиц. В один из дней ее заметила собачница и сказала, что так делать нельзя.