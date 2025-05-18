Пермская школа креативных индустрий ведет прием школьников на новый учебный год

Заявки на новый учебный год принимаются до 30 мая. Поступающие должны подать документы — заявление, согласие и анкету — на почту школы creativeschoolperm@yandex.ru или принести лично в музыкальную школу № 6 на шоссе Космонавтов, 205а. Далее нужно будет пройти творческое собеседование и выбрать направление обучения. Уточнить подробности можно по телефону +7 (342) 206−94−88.