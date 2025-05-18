Пермская школа креативных индустрий ведет прием школьников на новый учебный год

Школа креативных индустрий в Перми работает на базе детской музыкальной школы № 6 на Петропавловской, 185. Здесь школьники 5−11 классов могут получать бесплатное дополнительное образование по направлениям: фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные технологии VR /AR/MR, звукорежиссура, электронная музыка.
Заявки на новый учебный год принимаются до 30 мая. Поступающие должны подать документы — заявление, согласие и анкету — на почту школы creativeschoolperm@yandex.ru или принести лично в музыкальную школу № 6 на шоссе Космонавтов, 205а. Далее нужно будет пройти творческое собеседование и выбрать направление обучения. Уточнить подробности можно по телефону +7 (342) 206−94−88.