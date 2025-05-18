Вологодская Чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за свою дочь, которая в видеоролике угрожала кому-то «отправкой на СВО».
По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, 19-летняя дочь Шевцовой ранее выложила в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)».
«Я хочу прояснить ситуацию с видеороликом, распространенном в сети. Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу Родину ценой своей жизни», — сказала Шевцова на видео, размещенном на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она назвала произошедшее «ошибкой по глупости и неопытности», а также сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор.
«Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности. Но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — сказала глава муниципального округа.