Вологодская Чиновница извинилась за дочь, угрожавшую отправкой на СВО

«Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности. Но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — сказала глава муниципального округа.