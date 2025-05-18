МАРТ отреагировал на ситуацию с рассрочкой в крупных торговых сетях в Беларуси

Подчеркивается, что в целях принятия мер, связанных с недопущением размещения недостоверной информации на интернет-ресурсах торговых организаций, а также ненадлежащей рекламы (в том числе речь идет и про наружную) о продаже товаров в рассрочку, специалистами ведомства были направлены предупреждения в несколько крупных торговых сетей.