МАРТ отреагировал на ситуацию с рассрочкой в крупных торговых сетях в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного развития и торговли.
Подчеркивается, что в целях принятия мер, связанных с недопущением размещения недостоверной информации на интернет-ресурсах торговых организаций, а также ненадлежащей рекламы (в том числе речь идет и про наружную) о продаже товаров в рассрочку, специалистами ведомства были направлены предупреждения в несколько крупных торговых сетей.
Называются компании «Патио», «Электросервис и Ко», «Триовист», «7745 Большой магазин», «ОМА». В пресс-службе уточнили, что предупреждения касаются недопустимости нарушения требований законодательства о защите прав потребителей и рекламе и необходимости неукоснительного их соблюдения.
В МАРТ обратили внимание, что в Мингорисполком и областные исполнительные комитеты были направлены соответствующие материалы об учете подобной информации в момент контроля законодательства. Сказано, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует торговым организациям оперативно скорректировать информацию, которая опубликована на интернет-ресурсах, а также рекламу, которая касается продажи товаров в рассрочку.
Тем временем МАРТ нашел нарушения в 75% проверенных организаций ритуальных услуг в Беларуси.
Кроме того, МАРТ Беларуси запретил продавать кофе под маркой «Красного пищевика».
Вместе с тем МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу.