Сызранская команда по авиамоделированию победила в областном первенстве

Накануне завершилось областное первенство по авиамодельному спорту, проходившее на аэродроме «Смышляевка». Участники соревнований представляли различные города и районы Самарской области, включая Тольятти, Самару, Сызрань, Кинель-Черкасы и поселок Мирный.
Всего в турнире выступили представители десяти команд.
Особенно отличилась команда из Сызрани, которую возглавляет тренер Александр Новиков, мастер спорта по авиамоделизму.
Ребята одержали блестящую победу, став первыми в классе свободнолетающих моделей и третьими в соревнованиях схематических моделей.
Личное первенство выиграли воспитанники команды: Егор Кузнецов, Артур Борисов, Александр Симонов, Владислав Павлов и Сергей Захаров. Об этом сообщил тг-канал «Моя Сызрань».
Теперь юные спортсмены активно готовятся к следующему важному событию — Кубку России. Занятия и создание новых моделей идут полным ходом, и ребята полны решимости показать высокие результаты и там.
О своей подготовке участники рассказывают в социальных сетях Сызранского дворца творчества детей и молодежи.
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