Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сызранская команда по авиамоделированию победила в областном первенстве

Накануне завершилось областное первенство по авиамодельному спорту, проходившее на аэродроме «Смышляевка».

Накануне завершилось областное первенство по авиамодельному спорту, проходившее на аэродроме «Смышляевка». Участники соревнований представляли различные города и районы Самарской области, включая Тольятти, Самару, Сызрань, Кинель-Черкасы и поселок Мирный.

Всего в турнире выступили представители десяти команд.

Особенно отличилась команда из Сызрани, которую возглавляет тренер Александр Новиков, мастер спорта по авиамоделизму.

Ребята одержали блестящую победу, став первыми в классе свободнолетающих моделей и третьими в соревнованиях схематических моделей.

Личное первенство выиграли воспитанники команды: Егор Кузнецов, Артур Борисов, Александр Симонов, Владислав Павлов и Сергей Захаров. Об этом сообщил тг-канал «Моя Сызрань».

Теперь юные спортсмены активно готовятся к следующему важному событию — Кубку России. Занятия и создание новых моделей идут полным ходом, и ребята полны решимости показать высокие результаты и там.

О своей подготовке участники рассказывают в социальных сетях Сызранского дворца творчества детей и молодежи.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!