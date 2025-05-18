«Тумбочка с деньгами»: может ли семья Тиммы истребовать у Седоковой 60 миллионов

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы требует от певицы Анны Седоковой 60 миллионов рублей от продажи квартиры, которая была куплена в браке, сообщает телеграмм-канал Mash. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания для взыскания средств с исполнительницы.
Подробности ситуации.
В 2022 году, когда Анна и Янис еще состояли в браке, они приобрели квартиру. Незадолго до развода и смерти Тиммы, 12 сентября 2024 года, Седокова продала недвижимость за 150 миллионов рублей, а в октябре того же года подала заявление о разводе.
17 декабря 2024 года Тимма покончил собой. Адвокаты семьи баскетболиста требуют от певицы передать им 60 миллионов рублей, основываясь на том, что совместно нажитое имущество делится пополам. Якобы эти средства должны пойти на обеспечение ребенка Яниса от первого брака. Если Анна не выплатит сумму, семья обещает подать иск в суд.
Есть ли у семьи Тиммы шансы.
По словам адвоката Вадима Багатурии, Седокова продала совместно нажитую квартиру в сентябре 2024 года, пока Тимма еще был жив, а умер он лишь в декабре, значит, она все сделала по правилам, и родственники не могут рассчитывать на часть вырученных средств.
— Согласно Семейному кодексу РФ, предусматривается пользование и распоряжение общим имуществом супругов по обоюдному согласию обеих сторон. То есть, предположим, если у мужа с женой есть тумбочка с деньгами, каждый из супругов имеет право ими воспользоваться с обоюдного согласия. Поэтому неправомерно говорить, что половина вырученных средств от проданной в браке квартиры должна распределяться между наследниками. Суд в таком иске откажет, — уверен адвокат.
«Судороги предсмертные»: зачем Разин вновь подал в суд из-за наследства Шатунова.
Совершенно иначе складывалась бы ситуация, если бы Седокова продала общую квартиру после смерти Тиммы, отметил эксперт.
— Они могли бы претендовать на часть денег от продажи недвижимости, если бы Седокова продала ее после смерти баскетболиста. Более того, продать квартиру она могла бы только совместно с родственниками Тиммы либо с их согласия, потому что у них было бы право на долю. Если бы она пошла на сделку самостоятельно, это было бы незаконно. А в случае когда квартира была продана за несколько месяцев до смерти баскетболиста, шанс получить деньги равен нулю, — заключил Багатурия.
Анна и Янис, познакомились летом 2019 года. Их роман развивался стремительно, и совсем скоро баскетболист сделал ей предложение. Однако семейная жизнь давалась им нелегко. Как развивались отношения пары и что могло стать причиной самоубийства баскетболиста — в материале «ВМ».