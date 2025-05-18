«Тумбочка с деньгами»: может ли семья Тиммы истребовать у Седоковой 60 миллионов

— Они могли бы претендовать на часть денег от продажи недвижимости, если бы Седокова продала ее после смерти баскетболиста. Более того, продать квартиру она могла бы только совместно с родственниками Тиммы либо с их согласия, потому что у них было бы право на долю. Если бы она пошла на сделку самостоятельно, это было бы незаконно. А в случае когда квартира была продана за несколько месяцев до смерти баскетболиста, шанс получить деньги равен нулю, — заключил Багатурия.