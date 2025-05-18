Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

За время работы в театре актер сыграл Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Воланда из «Мастера и Маргариты», Старика из «Старика и море» Хемингуэя. «Балтийский дом» назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был «одним из любимых педагогов».