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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кабанов.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице «ВКонтакте» театра-фестиваля «Балтийский дом».

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль “Балтийский дом” выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — говорится в сообщении.

За время работы в театре актер сыграл Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Воланда из «Мастера и Маргариты», Старика из «Старика и море» Хемингуэя. «Балтийский дом» назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был «одним из любимых педагогов».

Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.