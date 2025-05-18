Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице «ВКонтакте» театра-фестиваля «Балтийский дом».
«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль “Балтийский дом” выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — говорится в сообщении.
За время работы в театре актер сыграл Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Воланда из «Мастера и Маргариты», Старика из «Старика и море» Хемингуэя. «Балтийский дом» назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был «одним из любимых педагогов».
Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.