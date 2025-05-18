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«Крылья Советов» уступили московскому «Спартаку» со счетом 0:2 18 мая

В матче 29 тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена» проиграли московскому «Спартаку» со счетом 0:2.

В матче 29 тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена» проиграли московскому «Спартаку» со счетом 0:2.

Уже на 10-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве — за фол был удален капитан команды Гленн Бейл. Спустя 12 минут гости открыли счет: после навеса Рикарду Мангажа с фланга мяч рикошетом оказался в воротах самарцев — 0:1.

На 42-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Крыльев» за фол Владислава Шитова на Хесусе Медине. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Пабло Солари — 0:2.

Во втором тайме ситуация для самарской команды осложнилась еще больше: на 50-й минуте Фернандо Костанца получил вторую желтую карточку и также был удален с поля. «Крылья Советов» доигрывали матч вдевятером.

Отметим возвращение на поле полузащитника Максима Витюгова — он впервые сыграл после длительного восстановления от травмы, полученной в прошлом сезоне.

После матча наставник команды Игорь Осинькин подошел к трибуне с самарскими болельщиками и поблагодарил их за поддержку.

Это был последний домашний матч самарцев в этом сезоне. В 30-м туре «Крылья» сыграют против воронежского «Факела» на выезде.

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