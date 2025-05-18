Школьники и студенты смогут заработать до 3000 рублей на предприятиях в Беларуси

Мошко, говоря про заработную плату, уточнил, что она начисляется за выполненную работу, однако есть ориентир — «от 1,5 тысяч, зарабатывают и по 3 тысячи, у ребят есть возможность». Он добавил, что во время рабочего процесса реализуется сборка стиральных машин, холодильников, несложные технологические операции, которые может освоить любой физически приспособленный к работе человек. Специалист отмечает, что для работы необходимы медицинские рекомендации от врача, а также желание освоить работу.