Школьники и студенты смогут заработать до 3000 рублей на предприятиях в Беларуси

Школьники и студенты смогут заработать до 3000 рублей в студенческих отрядах на предприятиях в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Заместитель генерального директора предприятия «Атлант» по идеологической работе и персоналу — заместитель директора МЗХ по идеологической работе и персоналу Александр Мошко сообщил, что завод уже более пяти лет сотрудничает с БРСМ и организовывает работу учащихся и студентов. По его словам, в 2025 году намерены принять на работу 350 учащихся.
Мошко, говоря про заработную плату, уточнил, что она начисляется за выполненную работу, однако есть ориентир — «от 1,5 тысяч, зарабатывают и по 3 тысячи, у ребят есть возможность». Он добавил, что во время рабочего процесса реализуется сборка стиральных машин, холодильников, несложные технологические операции, которые может освоить любой физически приспособленный к работе человек. Специалист отмечает, что для работы необходимы медицинские рекомендации от врача, а также желание освоить работу.
— Наставников мы также в течение годы отбираем и готовим. Практика показывает, что ребята уже через три первых рабочих дня выходят на самостоятельную работу, — акцентировал внимание Александр Мошко.
Также сообщается, что на МТЗ, МАЗе, «Гомсельмаше» студентам обещают заработную плату от 1000 до 3000 рублей. Вместе с тем итоговая сумма будет зависеть от выработки. Командир проекта «Полесье 2023», комиссар проекта «Атлант 2022.2», мастер производственного трудового проекта «Автозаводец 2022» Иван Русин уточняет, что основная часть выплачивается сдельно-премиальная. Он отметил, что присутствует также почасовая форма оплаты труда.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде.
Тем временем Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
Вместе с тем Минобразования изменило список рабочих профессий для белорусских школьников.