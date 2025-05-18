Минобразования: почти 50% выпускников девятых классов выбирают поступление в колледжи

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 50% выпускников девятых классов выбирают поступление в колледжи. Об этом рассказала заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Александра Петрова подчеркнула, что в Беларуси за последние годы сделано немало касательно имиджа рабочих профессий и привлечения потенциальных абитуриентов для получения образования в колледжах. «Во-первых, это поступление после девяти классов. Почти 50% выпускников девятых классов выбирают колледжи профессионально-технического и среднего специального образования. Здесь, конечно, большую роль играет и то, что поступление у нас на этот уровень осуществляется на основе документов об образовании: свидетельства об общем базовом образовании либо аттестата об общем среднем за исключением творческих специальностей. В последнем случае вступительные испытания необходимы, чтобы понимать, как человек поет или танцует», — объяснила она.
Существует масса льготных траекторий, по которым можно пройти в белорусские колледжи, добавила она. «Например, установлена в 2023 году возможность по востребованным экономикой специальностям увеличивать цифры приема на уровне профессионально-технического образования в ходе фактически всей приемной кампании. Если есть дополнительные заявки на востребованную специальность, то прием учреждения могут увеличивать до 22 августа. Безусловно, это дает свой результат последние три года», — заметила Александра Петрова.
Более 150 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников станут выпускниками в этом году В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз.
Цифры приема на уровне профессионально-технического и среднего специального образования ежегодно растут, подчеркнула представитель Минобразования. «В этом году мы планируем принять 28 тыс. человек на уровне профессионально-технического образования. Запланировано на уровне среднего специального образования почти 39 тыс. мест, и 30 тыс. из них — бюджетные. Кроме того, очень радует все-таки тенденция увеличения цифр приема поступающих на условиях целевой подготовки», — сказала она.
По словам Александры Петровой, даже если брать только работу с колледжами Министерства образования, то видно, что количество мест на условиях целевой подготовки увеличилось. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.