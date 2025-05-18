Минобразования: почти 50% выпускников девятых классов выбирают поступление в колледжи

Александра Петрова подчеркнула, что в Беларуси за последние годы сделано немало касательно имиджа рабочих профессий и привлечения потенциальных абитуриентов для получения образования в колледжах. «Во-первых, это поступление после девяти классов. Почти 50% выпускников девятых классов выбирают колледжи профессионально-технического и среднего специального образования. Здесь, конечно, большую роль играет и то, что поступление у нас на этот уровень осуществляется на основе документов об образовании: свидетельства об общем базовом образовании либо аттестата об общем среднем за исключением творческих специальностей. В последнем случае вступительные испытания необходимы, чтобы понимать, как человек поет или танцует», — объяснила она.