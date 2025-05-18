Более 128 тысяч нижегородцев поучаствовали в «Ночи музеев»

В этом году свои двери в ночи открыли свыше 40 разнообразных площадок: это не только городские и государственные музеи, но и частные и ведомственные музеи, а также библиотеки. Впервые к акции присоединились пространство ЦЕХ*, Академия Маяк, музей истории завода «Красное Сормово», Нижегородский музей авиации и нижегородское метро.