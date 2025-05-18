Более 128 тысяч нижегородцев поучаствовали в «Ночи музеев»

Более 128 тысяч человек поучаствовали в ежегодной акции «Ночь музеев» в Нижегородской области в 2025 году. Для них провели в общей сложности около 500 разнообразных событий по всему региону, сообщила министр культуры Наталья Суханова.
Среди участников также зафиксировали почти 33 тысячи ребят в возрасте до 16 лет.
В этом году свои двери в ночи открыли свыше 40 разнообразных площадок: это не только городские и государственные музеи, но и частные и ведомственные музеи, а также библиотеки. Впервые к акции присоединились пространство ЦЕХ*, Академия Маяк, музей истории завода «Красное Сормово», Нижегородский музей авиации и нижегородское метро.
В муниципалитетах самыми посещаемыми в «Ночь музеев» стали музейный квартал в Городце и музеи Сарова.
Напомним, что нижегородские музеи присоединились к традиционной федеральной акции «Ночь музеев» 17 мая. В Год защитника Отечества темой мероприятия стала «Герои». Всего в Нижнем Новгороде было организовано более 40 различных площадок, вход на которые был бесплатным.