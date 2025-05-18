Экс-главу самарского ГУ МЧС Олега Бойко начнут судить 27 мая в Самаре

Первое судебное заседание по резонансному делу о коррупции в Главном управлении МЧС по Самарской области назначено на 27 мая в 16:00 в здании Ленинского районного суда Самары, говорится в сообщении на официальном ресурсе судебного ведомства.
Обвиняемыми по делу выступают восемь человек, включая шестерых бывших руководителей высшего звена МЧС и двоих бизнесменов, привлечённых в качестве возможных взяткодателей.
Основным фигурантом выступает прежний руководитель ГУ МЧС по региону Олег Бойко, задержанный в конце декабря 2023 года.
Остальные обвиняемые в пособничестве коррупционным действиям включают бывшего начальника областного Управления Федеральной миграционной службы Игоря Дахно, руководителя подразделения надзора и профилактики ГУ МЧС Алексея Мамыкина, главу третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрия Зинина, заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Ресурсный центр социальной сферы» Антона Палушкина и специалиста эксплуатационного сервиса Евгения Лугового.
Одновременно суду предстоит рассмотреть дело коммерсанток Елены Тютюнник и Натальи Фроловской, которым тоже выдвинуты обвинения по статье о даче крупных взяток государственным служащим за содействие в вопросах противопожарной безопасности.
Справочно: Наталья Фроловская ранее занималась бизнесом в сфере электромонтажных работ в составе ООО «Поволжская мониторинговая компания» из Тольятти. Елена Тютюнник известна как соратница Якова Гущина, признанного виновным в аналогичном преступлении.
Ян Гущин, будучи руководителем группы компаний «Витязь», ранее был осуждён на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупный штраф размером в 170 миллионов рублей, а также лишён права заниматься профессиональной деятельностью в сфере пожарной безопасности на протяжении пяти лет.
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