Экс-главу самарского ГУ МЧС Олега Бойко начнут судить 27 мая в Самаре

Ян Гущин, будучи руководителем группы компаний «Витязь», ранее был осуждён на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупный штраф размером в 170 миллионов рублей, а также лишён права заниматься профессиональной деятельностью в сфере пожарной безопасности на протяжении пяти лет.