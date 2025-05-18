Председатель Союза поляков на Беларуси о выборах в Польше: ожидать кардинальных изменений не стоит

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У фаворитов президентской гонки в Польше не вижу стремления на изменение курса, поэтому ожидать кардинальных изменений не стоит. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» Александр Сонгин.
«Для нашей страны выборы в Польше представляют свой интерес. Ведь это наши соседи. И то, что происходит в Республике Польша, в какой-то мере, тем или иным образом, влияет и на нас. Отношения наших стран складывались десятилетиями, за ними не только экономика, но и дружеские, родственные связи между народами. Но политические круги Польши давно уже перестали дружить с нами как с соседями, экономическими партнерами», — отметил Александр Сонгин.
Председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» дополнил: «К сожалению, у нынешних фаворитов гонки не вижу стремления на изменение курса, потому не думаю, что стоит ожидать каких-то кардинальных последствий и изменений. На этом этапе нам, белорусам, важно не оставить без внимания всех тех, кто хочет с нами сотрудничать и общаться. А таких немало. Это могут быть как простые люди, так и бизнесмены, польские политики. Как раз через них можно стучать в дверь польской политической элиты. И наша страна это делает».
«Что касается отношения кандидатов в президенты Польши, то от лидеров гонки не слышал, чтобы их интересовали поляки, живущие в Беларуси. Там красной нитью проходит, что под хорошей жизнью подразумевается Польша для поляков, — сказал Александр Сонгин. — Сегодня у “Союза поляков на Беларуси” нет контактов с чиновниками от власти из Республики Польша. Мы пробовали, даже посылали обращение, но результата нет. Несмотря на это, как и наше государство, мы, белорусские поляки, будем всегда демонстрировать свою открытость и поддерживать все добрые начинания».-0-