Председатель Союза поляков на Беларуси о выборах в Польше: ожидать кардинальных изменений не стоит

Председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» дополнил: «К сожалению, у нынешних фаворитов гонки не вижу стремления на изменение курса, потому не думаю, что стоит ожидать каких-то кардинальных последствий и изменений. На этом этапе нам, белорусам, важно не оставить без внимания всех тех, кто хочет с нами сотрудничать и общаться. А таких немало. Это могут быть как простые люди, так и бизнесмены, польские политики. Как раз через них можно стучать в дверь польской политической элиты. И наша страна это делает».