«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале Чемпионата России

— Но гандболистки ЦСКА стремительно рванули к нашим воротам и успели сделать бросок за секунду до свистка. Мяч попал в сетку и пересек линию до финального сигнала. Обидное поражение — 23:24. Ответный матч с ЦСКА пройдет ровно через неделю, 25 мая. Встреча на «Динамо» начнется в 15:00, — прокомментировали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».