«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале Чемпионата России

Сегодня, 18 мая, ростовские гандболистки были близки к победе после напряженной борьбы с ЦСКА в финале Суперлиги, завершившемся со счетом 23:24 (11:10).
Напомним, в сезоне 2024/25 ростовчанки уже встречались с ЦСКА четыре раза. На тот момент счет в личных встречах равный — 2:2.
Начало сегодняшнего матча выдалось непростым. Хозяева площадки открыли счет только спустя четыре минуты после стартового свистка, и на перерыв ростовчанки ушли с преимуществом — 11:10.
После перерыва лидер на табло и в игре изменился. Команда ЦСКА быстро вышла вперед. Однако старания и усилия нашей команды не были напрасными. В самой концовке матча, за 10 секунд до финальной сирены, ростовчанки сравняли счет — 23:23.
— Но гандболистки ЦСКА стремительно рванули к нашим воротам и успели сделать бросок за секунду до свистка. Мяч попал в сетку и пересек линию до финального сигнала. Обидное поражение — 23:24. Ответный матч с ЦСКА пройдет ровно через неделю, 25 мая. Встреча на «Динамо» начнется в 15:00, — прокомментировали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».
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