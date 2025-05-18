«Тяжелое испытание»: психолог Наумова рассказала, как пережить смерть ребенка

— В этот период нельзя замыкаться в себе. Нужно общаться с близкими и разделить с ними свое горе и переживания, позволить себе плакать. Но следует обязательно быть рядом с людьми. Потом наступает стадия гнева, когда человек начинает злиться и искать виноватых в произошедшем. Ее тоже нужно прожить, позволить себе сердиться, комкать бумагу, бить подушку или боксерскую грушу.