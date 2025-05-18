Средоточие редких специалистов. Гендиректор НХМ о музейном деле

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музейное дело — очень специфическая область, в которой сосредоточено много редких специалистов. Это отметила в комментарии корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова по случаю Международного дня музеев, который отмечается 18 мая.
«Музейное дело — очень специфическая область. Со стороны может показаться, что оно слишком спокойное и размеренное для того, чтобы погрузиться в него эксперту, искусствоведу, исследователю. Но это не так», — сказала Анна Кононова.
По ее словам, музейное дело включает в себя очень много аспектов. Помимо сохранения историко-культурных ценностей, их исследования, вопроса возвращения редких предметов изобразительного и не только искусства, это еще и большая линия просветительской, культурно-образовательной и просто образовательной работы с аудиторией всех возрастов, что требует определенных методик и направлений.
Гендиректор НХМ уверена, что музейная сфера заслуживает особого почета и внимания. Люди, которые дают жизнь этой сфере, — редкие специалисты. Это искусствоведы, музейные сотрудники, реставраторы, каждый из которых погружен в свое направление. Узкий круг специалистов по декоративно-прикладному искусству, по работе с металлом, со скульптурой, древней белорусской живописью, предметами древнебелорусского искусства, бумагой и книгой.
Говоря о посещаемости музеев, Анна Кононова отметила, что в пандемийный и в течение некоторого времени постпандемийного периода она была ниже. Во всем мире люди получали информацию и впечатления из интернет-источников. Живое соприкосновение с искусством в музеях происходило постепенно.
Тем не менее в прошлом году одну только «Ночь музеев» посетило очень много людей — более 4 тыс. человек. -0-