Средоточие редких специалистов. Гендиректор НХМ о музейном деле

По ее словам, музейное дело включает в себя очень много аспектов. Помимо сохранения историко-культурных ценностей, их исследования, вопроса возвращения редких предметов изобразительного и не только искусства, это еще и большая линия просветительской, культурно-образовательной и просто образовательной работы с аудиторией всех возрастов, что требует определенных методик и направлений.