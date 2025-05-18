Сотни ростовчан останутся без света на следующей неделе

В Донской столице с понедельника, 19 мая, и вплоть до конца недели будут происходить отключения света в разных районах города. Это связано с плановыми профилактическими работами на линиях, сообщили в «Донэнерго».
Рассказываем, где конкретно и в какие даты не будет света.
В понедельник, 19 мая, электроэнергию отключат по следующим адресам: ул. Гриба (1−21, 2−54), ул. Ванина (1−21, 2−22), ул. Ривкина (1−15, 2−20), ул. А. Русова (18−42, 11−21), ул. 2-я Усадебная (1−11, 2−22), ул. 3-я Усадебная (1−13, 2−8), ул. Пригородного лесничества, пер. Кипарисовый (5), ул. Щербакова (123 А, 130), СТ «Лесовод», СНТ «Березка», ул. Панорамная, пер. 2-й Монетный, пер. Монетный.
Во вторник, 20 мая, света не будет по следующим адресам: ул. 26 Июня (91−113, 82−114), ул. Брестская (34−48), ул. Печорская (51−109, 56−90), пер. Туапсинский (11−29, 22−36), пер. Керченский (1−11, 2−14), ул. Днепропетровская (33−69, 10−24), пер. Астраханский (1−33, 2−32).
В среду, 21 мая, свет отключат по адресам: ул. 1-я Грамши (33−55, 44−66), ул. 2-я Грамши (72−98), ул. Волжская (127−147, 138−156), ул. Камская (127−167, 118−152), ул. Мурманская (117−153, 126−164), ул. Глинки (119−153, 122−152), ул. Калужская (125−159, 96−126), ул. Дундича (48−58), ул. Можайская (53−77).
В четверг, 22 мая, электроэнергия не будет доступна по следующим адресам: ул. Дунаевского (10, 25, 17−19), ул. Спартаковская (26/61), просп. Стачки (14, 18/27, 22/1).
А в пятницу свет выключат в домах, расположенных по адресам: просп. Космонавтов (8/5), ул. Волкова (19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35).