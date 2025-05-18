Жители Челябинска сообщили о рухнувшем самолете

«Любая нештатная ситуация — это серьезно, потому что так не должно быть. В данном случае будет расследование, почему это произошло: либо бак плохо закрепили, и он сам отсоединился, либо это было ошибочное действие пилота. Это, конечно, очень неприятно. Но, если подумать, бак — это не самая большая неприятность, которую может потерять самолет. Американцы и атомные бомбы теряли», — сказал он.