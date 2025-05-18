«У нас 14 войн было». Уроженец Сирии о сюжетах войны, искусстве и учебе в Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «Честный рассказ» на YouTube-канале БЕЛТА уроженец Сирии, победитель второго сезона Arabs Got Talent, артист, музыкант, режиссер Махер Алших, который живет в Беларуси, поделился своей историей — рассказал об учебе в Беларуси и любви к искусству, которая идет из семьи, о победе в шоу талантов и об отношении к войне в Сирии.
«В 2013 году мы приехали сюда, чтобы учиться — сначала в БНТУ русскому языку, потому что я не говорил на русском, после поступил в академию искусств», — рассказал Махер Алших, говоря о своем пути в Беларуси. Он поделился, что в течение года учился русскому языку. «Второй год в Беларуси я начал с учебы в академии искусств на режиссера ТВ и кино. Я люблю искусство вообще, неважно, театр это, музыка, телевидение, сцена, фильмы — любое, все это находится под зонтиком искусства», — сказал Махер Алших, добавив, что единственный инструмент, с помощью которого можно выучить все и многое сделать, — искусство и режиссура в частности. «Каждый семестр у нас были очень разные предметы. Например, работа режиссера с актером, с хореографом, с музыкантом. Мы работали со всеми, и с дизайнерами», — рассказал он, обратив внимание, что учебе сопутствовала постоянная практика.
Махер Алших рассказал, что тяга к искусству у него из семьи. Его отец переводчик, который играет на разных музыкальных инструментах, мать — писатель. «Это моя кровь», — объяснил свою связь с искусством Махер Алших. Рассказывая о своей семье, Махер Алших поделился, что ключевую роль в приобщении к миру музыки, танца сыграл его старший брат. «Когда я родился, моего отца не было в стране, я думал, что мой старший брат — это мой папа», — сказал он. Махер Алших дополнил: «Мой брат старше меня на пять лет, а сестра младше на пять лет. Нас трое. Моя сестра тоже режиссер, она в Лондоне, работает в Sky News как главный режиссер. Мой брат тоже окончил аспирантуру как режиссер ТВ и кино, тоже в Беларуси, работает режиссером. Я же — режиссер, музыкант и танцор».
«Мой брат — мой герой», — сказал Махер Алших, подчеркнув, что он берет с него пример. Он отметил, что в свое время в их родном городе брат открыл свою студию танцев: «Там команда — 14 танцоров, из них шестеро — звезды на весь арабский мир (работают с NBC, миллионы просмотров в Instagram, на YouTube и так далее)». Махер Алших подчеркнул, что, несмотря на то, что его родной город небольшой, в нем очень много талантов: «Это хороший город, маленький Голливуд».
Махер Алших признался, что с участием в проекте Arabs Got Talent его жизнь перевернулась. «До 19 лет у меня все было хорошо. Я окончил школу, подал документы в университет на юриста. И сразу подался на участие на Arabs Got Talent. 350 млн смотрит это шоу, не только одна страна. Это было в 2009-м. Я сидел за компьютером, и пришло письмо о том, что меня приняли в университет и приняли на первый кастинг на шоу. Две новости в один день. Это был шок», — вспомнил Махер Алших. Он поделился, что основательно готовился к кастингу, а также отметил, что день выступления на шоу был страданием: «В семь утра мы проснулись, в 10 вечера была моя очередь. Мне сказали: “Сцена твоя”. Когда я увидел жюри, было страшно, потому что это очень известные люди. Но потом я увидел, как люди начали вставать, хлопать в течение моего выступления, они приняли меня». Волнительным для Махера Алшиха был момент объявления итогов проекта: «Я думал, что результат у них на бумаге. Я посмотрел, но там было пусто, им в наушники подсказывали». По его словам, ведущие до последнего держали интригу, музыка была соответствующая. «Из зала начали доноситься крики, кто-то и мое имя кричал. Ведущие тянули. Но сказали мое имя. Я прыгнул на два метра вверх», — поделился он.
Махер Алших отметил, что считает, что в мире есть много танцоров, которые лучше него. «Но играет роль и харизма, внешность, сценарий, сюжет. У нас 14 войн было. Не у каждого танцора есть сюжет, у меня много сюжетов — у меня невеста умерла на войне… У любого человека из Сирии будет много сюжетов», — сказал Махер Алших.
«В 2011-м начиналась уже война в Сирии. Война — это когда двое друг против друга и ты должен быть за кого-то. Но я был против и того, и другого. Я был против убийств», — сказал он. Махер Алших поделился, что считает, что человек тем и отличается от животных, что умеет говорить, а в диалоге можно найти любое решение. «Мы говорим про страну, про людей, миллионы человек — это не шутка, не игра», — отметил он. Махер Алших сказал, что, как показывает жизнь, в конфликте силен тот, у кого есть оружие. «Мое оружие — это камера и синтезатор. Оно очень сильное», — заметил он. Артист поделился, что во время конфликта его пытались перетянуть на разные стороны, но для него было очевидно, что, встав на чью-либо сторону, противоположная убьет его, поэтому он отказывался: «Мне говорили на это, что мы знаем, где ты живешь, где стоит твой дом, если я выйду на балкон, то я умру. И я дома даже не мог выйти на балкон. Это не жизнь уже. Даже если я хочу поехать куда-то, чтобы купить что-то в магазине, охрана должна быть».
Рассуждая о том, что в Сирии любят танцы и любят танцевать, а искусство всегда было в крови народа, Махер Алших отметил, что и в Египте, и в Ираке, и в Иордании пишут, что сирийская драма самая лучшая. «Они знают и любят нашу драму, — сказал он. — Но во время войны не до искусства. Люди страдают, и миллион историй есть». Артист добавил, что из таких горьких историй в том числе рождается искусство.
Он рассказал историю, которая случилась с ним во время военного конфликта в Сирии. «Я сделал об этом дипломную работу в академии искусств. Там был сюжет маленький, основанный на реальных событиях моей жизни. Закончился урок по брейк-дансу, я позвонил брату, попросил его подвезти меня домой, он сказал, что далеко, и предложил взять маршрутку. Я поехал, напротив меня сидел парень, и он всю дорогу смотрел на меня. Это было странно, ведь я его не знаю. Я попросил выйти на остановке. Он пошел за мной. Я решил с ним поговорить и спросить, чего он хочет. Он достал из кармана фото маленькое, на котором я увидел себя, только одежда не моя, у меня такой нет. Я спросил, почему у него мое фото. Он сказал, что это его брат, который умер на войне (в Сирии. — Прим. БЕЛТА). Я был похож на его брата на 100%», — поделился Махер Алших. Он дополнил: «Слезы потекли, мы обнялись. Он попросил поехать с ним домой, чтобы их мама увидела меня. Женщина знала, что ее сын умер на войне. Когда она увидела меня, она не хотела в это верить. Она не могла говорить».-0-