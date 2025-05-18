«У нас 14 войн было». Уроженец Сирии о сюжетах войны, искусстве и учебе в Беларуси

Махер Алших признался, что с участием в проекте Arabs Got Talent его жизнь перевернулась. «До 19 лет у меня все было хорошо. Я окончил школу, подал документы в университет на юриста. И сразу подался на участие на Arabs Got Talent. 350 млн смотрит это шоу, не только одна страна. Это было в 2009-м. Я сидел за компьютером, и пришло письмо о том, что меня приняли в университет и приняли на первый кастинг на шоу. Две новости в один день. Это был шок», — вспомнил Махер Алших. Он поделился, что основательно готовился к кастингу, а также отметил, что день выступления на шоу был страданием: «В семь утра мы проснулись, в 10 вечера была моя очередь. Мне сказали: “Сцена твоя”. Когда я увидел жюри, было страшно, потому что это очень известные люди. Но потом я увидел, как люди начали вставать, хлопать в течение моего выступления, они приняли меня». Волнительным для Махера Алшиха был момент объявления итогов проекта: «Я думал, что результат у них на бумаге. Я посмотрел, но там было пусто, им в наушники подсказывали». По его словам, ведущие до последнего держали интригу, музыка была соответствующая. «Из зала начали доноситься крики, кто-то и мое имя кричал. Ведущие тянули. Но сказали мое имя. Я прыгнул на два метра вверх», — поделился он.