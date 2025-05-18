Россиянки отправляются на поиски любви в Дубай: особенности отношений в Эмиратах

— Эти нормы касаются семейно-брачных отношений. Разделение на мусульман и немусульман здесь было всегда, просто сейчас это законодательно закрепили. Если девушка приедет в Эмираты и выйдет замуж за иностранца-немусульманина, то к ней будут применятся нормы «нон муслим», а если за мусульманина, то уже «муслим»: на нее будет распространяться мусульманский закон. В немусульманских союзах более лояльные правила: и развод может быть легче, и ребенка могут под совместную опеку отдать. Ведь по мусульманским законам дети после развода (девочки до 11 лет, а мальчики до 13 лет) остаются на попечении матери. А по достижении этого возраста отец может забрать их себе. Кстати, если в мусульманском праве женщина повторно вступает в брак, то она лишается права опеки над детьми, их отдают мужу, а в новую семью она идет уже без детей. А если мужчина женился на христианке, которая не приняла ислам, то после развода дети остаются у мужа. Поэтому часто девушки из СНГ принимают ислам только для того, чтобы их не разлучали с детьми.