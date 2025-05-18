И. Носков: «Ночь музеев» 17 мая в Самаре посетили более 100 тысяч человек

Вечером 17 мая жители и гости Самары присоединились к всероссийской акции «Ночь музеев». Этот культурный марафон охватил свыше полусотни городских учреждений культуры, собрав более сотни тысяч посетителей.
Мероприятие посетили и чиновники горадминистрации вместе с главой Самары Иваном Носковым.
Иван Носков высоко оценил разнообразие мероприятий и подчеркнул важность музеев для сохранения культурного наследия.
Он отметил, что каждый музей особенный благодаря своим уникальным экспозициям и увлечённым людям, поддерживающим историю родного края.
В музее-пожарке посетители познакомились с историей спасения жизни и имущества горожан, увидели технику и снаряжение пожарных прошлых веков, поднялись на вершину знаменитой башни-каланчи высотой в двадцать метров.
Студия Letterhaus предложила участникам экскурсию по цеху ручной печати, где сохранилось уникальное оборудование столетней давности.
Глава города лично поучаствовал в процессе набора текста и изготовления афиш на старинной машинке середины прошлого столетия.
Художественный музей традиционно принял тысячи любителей искусства. Среди главных сокровищ музея — полотна известных русских художников, таких как Айвазовский, Репин, Шишкин и другие. Помимо постоянной экспозиции, открылась выставка «Судьба одна на всех», посвящённая памяти защитников Родины.
Струковский парк вновь собрал любителей интеллектуальных игр и классической музыки. Все желающие смогли насладиться просмотром немого кино, попробовать себя в творчестве и послушать выступления знаменитых артистов, среди которых солистка Москонцерта Нина Шацкая и лучшие исполнители московских театров.
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