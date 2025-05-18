Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Как уточняется, потребитель при покупке нового тарифа может не заметить, что в чеке значатся дополнительные услуги, в том числе еще одна сим-карта. Эксперты пояснили, что сотрудники могут при этом ссылаться на ошибки в системе или акции, но на самом деле это часть корпоративного плана по росту продаж.
«Обман в салонах связи — не редкость, а распространенная практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин», — отметил в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Кроме того, работники салонов все чаще навязывают дополнительные услуги, такие как «консультацию по активации сим-карты» или «настройку телефона», особенно пожилым людям. Эти действия не требуют специальных знаний, но могут серьезно увеличить стоимость покупки, уточнили в Роскачестве.
Помимо этого, некоторые консультанты рассказывают клиентам о «выгодных предложениях», которые на самом деле выходят дороже, чем в других торговых точках. При этом в случае удачной сделки разница в стоимости достается консультанту.