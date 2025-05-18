Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

Как уточняется, потребитель при покупке нового тарифа может не заметить, что в чеке значатся дополнительные услуги, в том числе еще одна сим-карта. Эксперты пояснили, что сотрудники могут при этом ссылаться на ошибки в системе или акции, но на самом деле это часть корпоративного плана по росту продаж.