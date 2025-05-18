«Каждый пожар — чья-то трагедия». В гомельской прокуратуре провели анализ причин огненной беды

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 520 пожаров зарегистрировано в юго-восточном регионе в январе — апреле. Об этом сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.
Основной причиной огненных трагедий остается неосторожное обращение с огнем, из-за чего произошло более 250 пожаров, из которых в результате непотушенной сигареты — 131. Также нередко пожары происходят из-за нарушения правил устройства, монтажа и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств — 143, нарушения правил монтажа, устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования — 99 и др.
«За этот период получили травмы 27 человек, погибли 38 человек, при этом по причине неосторожного обращения с огнем погибли 34 человека, из них 26 — при курении. Большая часть — 23 из 38 погибших — находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в прокуратуре.
Не теряет актуальности проблема выжигания сухой растительности при наведении порядка на приусадебных участках. «В соответствии с ст.20 закона от 14 июня 2003 года № 205-З (ред. от 04.01.2022) “О растительном мире”, разведение костров, сжигание растительных остатков на территориях общего пользования в населенных пунктах, за исключением специально обустроенных для этого мест, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных органов, не допускаются, а на остальных территориях допускаются с соблюдением требований в области охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности», — напомнили в прокуратуре Гомельской области.
Административная ответственность за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов установлена ст. 16.40 КоАП Республики Беларусь. Размер штрафа за нарушение указанной нормы установлен от 10 до 30 БВ. В соответствии со ст.16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах предусмотрен штраф до 12 БВ.
В марте в Буда-Кошелевском районе произошел пожар, при котором поврежден дом и хозпостройки. Как было установлено, мужчина не очистил место разведения костра от сухой растительности, из-за чего огонь распространился на соседний земельный участок и повредил чужое имущество. Сельчанин привлечен к административной ответственности, он оштрафован.
Также нарушение требований пожарной безопасности влечет и уголовную ответственность. Так, в апреле житель Добрушского района стал фигурантом уголовного дела. По его вине при пале сухой растительности произошел пожар, в результате которого произошло возгорание соседних домов. Добрушским РОСК за нарушение требований пожарной безопасности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 304 УК.
«Каждый пожар — чья-то трагедия. И чаще всего это результат пренебрежения простыми правилами. Прежде чем бросить окурок, оставить без присмотра печь или проигнорировать тревожный запах гари, подумайте, готовы ли вы взять на себя ответственность за возможные последствия. Позаботьтесь о своей безопасности сегодня», — заключили в областной прокуратуре. -0-