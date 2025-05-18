«Каждый пожар — чья-то трагедия». В гомельской прокуратуре провели анализ причин огненной беды

Не теряет актуальности проблема выжигания сухой растительности при наведении порядка на приусадебных участках. «В соответствии с ст.20 закона от 14 июня 2003 года № 205-З (ред. от 04.01.2022) “О растительном мире”, разведение костров, сжигание растительных остатков на территориях общего пользования в населенных пунктах, за исключением специально обустроенных для этого мест, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных органов, не допускаются, а на остальных территориях допускаются с соблюдением требований в области охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности», — напомнили в прокуратуре Гомельской области.