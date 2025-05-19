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Талалаев рассказал, чего ждет от болельщиков «Балтики» в следующем сезоне

Наставник уверен, что команда получит мощную поддержку.

Источник: Комсомольская правда

В следующем сезоне калининградская «Балтика» сыграет в Российской Премьер-лиге, куда команда вышла в ранге чемпиона Первой лиги. На пресс-конференции после вчерашней игры с «Енисеем» наставник балтийцев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата.

— Я хочу чтобы на каждом матче на стадионе в Калининграде был биток — и это будет, потому что мои футболисты будут умирать на поле, — заявил Андрей Талалаев. — Может не получиться что-то в мачте, но то, что футболисты будут умирать за «Балтику» и своих болельщиков — это я вам гарантирую.

Талалаев признался, что чемпионская гонка далась «Балтике» тяжело.

— Но главное, что команда знает, для чего выходит на поле, — заверил главный тренер.