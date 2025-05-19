Талалаев рассказал, чего ждет от болельщиков «Балтики» в следующем сезоне

— Я хочу чтобы на каждом матче на стадионе в Калининграде был биток — и это будет, потому что мои футболисты будут умирать на поле, — заявил Андрей Талалаев. — Может не получиться что-то в мачте, но то, что футболисты будут умирать за «Балтику» и своих болельщиков — это я вам гарантирую.