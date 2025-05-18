Эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска

К слову, как пишет издание, в Северо-Западном микрорайоне строится «минский квартал» для очередников из столицы Беларуси. Всего будет возведено 19 многоквартирных домов, восемь из которых (а это 939 квартир) уже построены, а три — в процессе. Это еще 282 квартиры.