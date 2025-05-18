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Эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска

Эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь самыми перспективными городами-спутниками.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий кафедрой экономической и социальной географии факультета географии и геоинформатики Белгосуниверситета Андрей Безрученок назвал sb.by Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска.

— По мнению ряда экспертов, наиболее перспективны Смолевичи и Фаниполь — благодаря тому, что близко находятся Национальный аэропорт Минск, индустриальный парк «Великий камень», транспортно-логистические предприятия, — в частности, отметил Безрученок.

Также эксперт добавил, что все города-спутники белорусской столицы имеют свои особенности. Последние определяют конкурентоспособность и привлекательность данных точек на карте близ Минска для новых жителей.

К слову, как пишет издание, в Северо-Западном микрорайоне строится «минский квартал» для очередников из столицы Беларуси. Всего будет возведено 19 многоквартирных домов, восемь из которых (а это 939 квартир) уже построены, а три — в процессе. Это еще 282 квартиры.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.

Кроме того, мы рассказывали про райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.