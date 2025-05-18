Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять тысяч человек участвовали в велопробеге в Ростове

В Ростове сотрудники ДПС контролировали порядок во время массового велопробега.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 мая, в Ростове-на-Дону состоялся «Ростовский велопарад», который стал уже восьмым по счету и является самым массовым велопробегом на Юге России.

С раннего утра жители города собрались на Театральной площади, и в 9:00 стартовали, проехав по центральным улицам, чтобы продемонстрировать свою физическую подготовку. Участники преодолели дистанцию в 20 километров.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек.

— Более 70 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали безопасность как участников, так и зрителей велопробега. Инспекторы дорожно-патрульной службы сопровождали колонны велосипедистов и следили за соблюдением Правил дорожного движения. Также они провели профилактические беседы с юными велосипедистами и их родителями о правилах безопасного поведения на дороге. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, — отметили в Донском главке.

Подпишись на нас в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале Чемпионата России.