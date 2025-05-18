Пять тысяч человек участвовали в велопробеге в Ростове

— Более 70 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали безопасность как участников, так и зрителей велопробега. Инспекторы дорожно-патрульной службы сопровождали колонны велосипедистов и следили за соблюдением Правил дорожного движения. Также они провели профилактические беседы с юными велосипедистами и их родителями о правилах безопасного поведения на дороге. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, — отметили в Донском главке.