Пять тысяч человек участвовали в велопробеге в Ростове

Сегодня, 18 мая, в Ростове-на-Дону состоялся «Ростовский велопарад», который стал уже восьмым по счету и является самым массовым велопробегом на Юге России.
С раннего утра жители города собрались на Театральной площади, и в 9:00 стартовали, проехав по центральным улицам, чтобы продемонстрировать свою физическую подготовку. Участники преодолели дистанцию в 20 километров.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек.
— Более 70 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали безопасность как участников, так и зрителей велопробега. Инспекторы дорожно-патрульной службы сопровождали колонны велосипедистов и следили за соблюдением Правил дорожного движения. Также они провели профилактические беседы с юными велосипедистами и их родителями о правилах безопасного поведения на дороге. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, — отметили в Донском главке.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале Чемпионата России.