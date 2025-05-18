И как после этого жить в кишиневской мансарде?! В соцсетях появилась реклама того самого сгоревшего в Дурлештах 11-го мансардного этажа — видно, как строили — из легких, горючих материалов

Люди, пострадавшие от сильнейшего пожара в Дурлештах, получат поддержку в виде ваучеров на «неотложные нужды» и временного жилья.
Об этом заявил министр труда и соцзащиты Алексей Бузу, который побывал на месте ЧП.
— Это большая трагедия — то, что случилось с этими семьями, которые в одночасье остались без дома и крыши над головой.
Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их и помочь им в это трудное время, — сказал министр.
Тем временем, в телеграм-каналах появилось видео рекламы этого самого дома 2019 года (его раскопал блогер Еуджен Лукьянюк).
И многое становится понятным.
Крыша мансарды — сплошное дерево.
Все перекрытия — деревянные.
Между стенами минеральная вата (в народе — стекловата).
Полы- «сэндвичи».
Строится довольно быстро, но так же быстро и горит, как выясняется.
Теперь, внимание, вопрос: все мансарды в Кишиневе построены по такой же технологии?
По той, по которой стоит загореться одной квартире, как тут же воспламеняются все вокруг?
МНЕНИЕ.
Комментарий подписчика в Телеграм-канале KP Moldova:
«Конечно все мансарды такие. У нас напротив — общага древняя, “убитая”, 5 этажей, так сверху еще 2 надстроили. Держатся эти 2 этажа на честном слове. Малейшее землетрясение 5−6 баллов, и свалится все на головы людям — и нет квартир. Все по указанию и желанию Киртоаки знаменитого строилось и продавалось за кучи денег….».
Напомним, звонок о пожаре поступил в службу 112 16 мая в 15:57 — горела мансарда на 10-этажном доме. На месте работали 31 пожарная машина и 148 спасателей. В результате происшествия пострадали 16 человек, трое из них были госпитализированы. Пожар был полностью ликвидирован в 04:08 утра 17 мая. Из-за пожара 65 тысяч потребителей были отключены от электроэнергии, как сообщил поставщик Premier Energy.
Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию восемь лет назад.