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И как после этого жить в кишиневской мансарде?! В соцсетях появилась реклама того самого сгоревшего в Дурлештах 11-го мансардного этажа — видно, как строили — из легких, горючих материалов

Все мансарды в Кишиневе построены по такой же технологии, как сгоревшая в Дурлештах?

Источник: Комсомольская правда

Люди, пострадавшие от сильнейшего пожара в Дурлештах, получат поддержку в виде ваучеров на «неотложные нужды» и временного жилья.

Об этом заявил министр труда и соцзащиты Алексей Бузу, который побывал на месте ЧП.

— Это большая трагедия — то, что случилось с этими семьями, которые в одночасье остались без дома и крыши над головой.

Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их и помочь им в это трудное время, — сказал министр.

Тем временем, в телеграм-каналах появилось видео рекламы этого самого дома 2019 года (его раскопал блогер Еуджен Лукьянюк).

И многое становится понятным.

Крыша мансарды — сплошное дерево.

Все перекрытия — деревянные.

Между стенами минеральная вата (в народе — стекловата).

Полы- «сэндвичи».

Строится довольно быстро, но так же быстро и горит, как выясняется.

Теперь, внимание, вопрос: все мансарды в Кишиневе построены по такой же технологии?

По той, по которой стоит загореться одной квартире, как тут же воспламеняются все вокруг?

МНЕНИЕ.

Комментарий подписчика в Телеграм-канале KP Moldova:

«Конечно все мансарды такие. У нас напротив — общага древняя, “убитая”, 5 этажей, так сверху еще 2 надстроили. Держатся эти 2 этажа на честном слове. Малейшее землетрясение 5−6 баллов, и свалится все на головы людям — и нет квартир. Все по указанию и желанию Киртоаки знаменитого строилось и продавалось за кучи денег….».

Напомним, звонок о пожаре поступил в службу 112 16 мая в 15:57 — горела мансарда на 10-этажном доме. На месте работали 31 пожарная машина и 148 спасателей. В результате происшествия пострадали 16 человек, трое из них были госпитализированы. Пожар был полностью ликвидирован в 04:08 утра 17 мая. Из-за пожара 65 тысяч потребителей были отключены от электроэнергии, как сообщил поставщик Premier Energy.

Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию восемь лет назад.