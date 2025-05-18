И как после этого жить в кишиневской мансарде?! В соцсетях появилась реклама того самого сгоревшего в Дурлештах 11-го мансардного этажа — видно, как строили — из легких, горючих материалов

«Конечно все мансарды такие. У нас напротив — общага древняя, “убитая”, 5 этажей, так сверху еще 2 надстроили. Держатся эти 2 этажа на честном слове. Малейшее землетрясение 5−6 баллов, и свалится все на головы людям — и нет квартир. Все по указанию и желанию Киртоаки знаменитого строилось и продавалось за кучи денег….».