Нижегородцев предупредили об опасном двойнике черемши

Нижегородцев предупредили об опасном растении чемерица, которое очень похоже на черемшу. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Алексей Никонов рассказал, что по стране прокатилась волна отравлений. Жители путают чемерицу и черемшу. Опасный двойник можно встретить в лесу и на рынке. Чемерица содержит токсичный алкалоид вериатрин. Небольшой съеденный листик может вызвать у человека тошноту, рвоту, головокружение и ухудшение самочувствия.
Нижегородцев предупредили о том, что настоящая черемша пахнет чесноком, а чемерица не пахнет вовсе или имеет слабый «лесной» аромат. Листья черемши гладкие и нежные, а у чемерицы листья покрыты мелкими складками и ворсинками. Стебель черемши не превышает 40 см в высоту, а ядовитый двойник может вырастать до метра.