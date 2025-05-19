Нижегородцев предупредили об опасном двойнике черемши

Нижегородцев предупредили о том, что настоящая черемша пахнет чесноком, а чемерица не пахнет вовсе или имеет слабый «лесной» аромат. Листья черемши гладкие и нежные, а у чемерицы листья покрыты мелкими складками и ворсинками. Стебель черемши не превышает 40 см в высоту, а ядовитый двойник может вырастать до метра.